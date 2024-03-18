Облвласти уточнили судьбу зданий в охранной зоне резиденции в Пионерском

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В областном правительстве разъяснили, как установление охранной зоны вокруг госрезиденции «Янтарь» в Пионерском отразится на существующих зданиях. Ограничения по высотности на отдельных земельных участках не отразятся на уже построенных объектах, но их реконструкция должна проводиться в соответствии с новыми требованиями. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства на запрос «Нового Калининграда».

Как уточнили в министерстве градостроительной политики, ведомство не проводило анализ имеющихся зданий и сооружений, попавших в охранную зону, «в связи с отсутствием данного требования» в законодательстве. В правительстве добавили, что на эти объекты ограничения не распространяются в соответствии со статьей 107 Земельного кодекса РФ.

«Однако строительство и реконструкция таких зданий, сооружений может осуществляться только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными приказом Федеральной службой охраны Российской Федерации от 13 июня 2023 года № 63», — пояснили в пресс-службе.

В феврале министерство градостроительной политики утвердило приказ, которым вокруг резиденции в Пионерском устанавливается охранная зона площадью 466,7 га. Документом были внесены изменения в Правила землепользования и застройки Пионерского округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны РФ от 13 июня 2023 года № 63.

В этом приказе определены земельные участки, на которых объекты должны быть не выше 5, 7, 9, 13, 14, 24 и 33 метров от уровня земли. Введены и другие ограничения. Так, в охранной зоне запрещено строить вертодромы и аэродромы, устраивать свалки и кладбища, запускать беспилотники, шары-зонды и аэростаты, устраивать тиры, страйкбольные клубы и стрельбища, эксплуатировать химические и взрывопожароопасных объекты, а также открывать аэроклубы и проводить массовые мероприятия.

Как сообщили ранее в ответ на запрос «Нового Калининграда» в Федеральной службе охраны РФ, контроль за соблюдением установленных ограничений ведется в пределах полномочий, предусмотренных Положением о ФСО.

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