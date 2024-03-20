В очереди на выезд из региона в Литву скопилось свыше 100 грузовиков

Перед пунктом пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе снова возникло большое скопление грузовых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе областной таможни, по состоянию на 9:00 среды, 20 марта, в очереди находилось 110 машин. Еще 25 фур стояли на нейтральной полосе, оформленные российской стороной.



По данным ведомства, за сутки таможенники оформили 61 грузовик на выезд в Литву, на въезд в Калининградскую область — 116. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации с электронной очередью в пункте пропуска «Чернышевское», по состоянию на 10:00 20 марта отставание от зарезервированного времени составляет 318 часов. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — утверждают в ведомстве.

В феврале дальнобойщики сообщали, что Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требовалось лично прибыть на границу к полуночи. После этого в областном правительстве проинформировали, что ночное бронирование решено отменить, талоны будут выдавать на 15 дней вперед.