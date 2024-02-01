«Насилие над людьми»: дальнобойщики не могут попасть в очередь на выезд в Литву

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На российско-литовской границе в последние недели снова обострилась ситуация с электронной очередью. По словам дальнобойщиков, Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов, и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требуется лично прибыть на границу к полуночи.



Сейчас Росгранстрой выдает по 36 талонов в сутки, утверждают перевозчики. При этом желающих получить бронь в электронной очереди в разы больше — дальнобойщики самостоятельно ведут список в тетради. Сейчас в нем свыше 800 машин, говорят предприниматели. «В среднем даже взять: если по 36 номеров выдают и 800 машин, это уже больше 10 суток [нужно ждать бронь]. Это надо 20 суток ждать. И плюс задержка идет по брони — на сегодняшний день 136 часов, то есть еще плюс пять дней. Получается, почти месяц стоять без работы? Ну это кошмар какой-то. У нас у всех дети, кредиты, ипотеки. И мы остаемся просто без работы», — пояснил в разговоре с «Новым Калининградом» один из частных перевозчиков.

Водитель Эдгар Заболотний рассказал, что вынужден ездить за талоном в Чернышевское из Балтийска. В субботу при попытке записаться на получение талона он был 251-м в очереди на бронь.

«Я попросил коллегу, который живет в Нестерове, приехать и получить за меня бронь. Там его выгнали, потому что хотят, чтобы были лично все с техталонами, — сообщил дальнобойщик. — Это негласные какие-то правила, которые меняются каждый вечер, каждую ночь, каждый раз там какие-то люди собираются, толпа, она готова друг другу горло перегрызть, чтобы просто вот зарегистрироваться. Они меня выкинули из очереди, и повторно я записался уже вчера под номером 787. То есть разница с субботы по вчерашнюю ночь — 530 человек. Самое главное — вот это насилие над нами как над людьми. Туда-сюда кататься. Мне вот 400 километров съездить туда-обратно».

Из-за ситуации на границе перевозчики вынуждены отменять рейсы. «Я езжу через Латвию, срок доставки — 10 дней. Ребята, которые ездят через Белоруссию, у них там, по-моему, шесть или семь дней срок доставки», — рассказал водитель. По словам другого дальнобойщика, последний рейс он смог сделать после новогодних праздников: «Вот до сих пор не можем уехать, потому что у нас не получается взять бронь».





Директор одной из транспортных компаний региона подтвердила «Новому Калининграду», что ситуация на российско-литовской границе «очень сложная». «В начале января в связи с праздниками многие были дома, рейсы не брали, были морозы, были проблемы с машинами, и большая часть [перевозчиков] не работала, но и то там приходилось ждать трое-четверо суток. А уже с середины января вот это все началось, — сообщила собеседница. — Талончики начинают выдавать в двенадцать ночи, это начало суток. И все водители, работодатели — все стоят. В двенадцать ночи туда надо приехать, два с половиной часа там отстоять, отругаться, забрать талончик, если получится, и часов в пять-шесть — домой. А у всех работа».

Водители просят организовать выдачу талонов для электронной очереди не на границе, а в одном из городов области, чтобы сократить время на дорогу. «Хотя бы сделали выдачу броней где-нибудь в Калининграде. На площади вот поставьте — будет толпа водителей собираться на площади. Или вот в Калининграде есть АСМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков — прим. «Нового Калининграда), в Черняховске, по-моему, есть. Всяк проще, чем ездить на границу, по 150-200 километров в одну сторону только наматывать», — предложил один из перевозчиков.

По данным Росгранстроя, 1 февраля отставание от зарезервированного времени в электронной очереди на пункте пропуска «Чернышевское» превышает пять суток. Непосредственно в очереди находится около 50 большегрузов. В Росгранстрое утверждают, что пропуск транспорта «существенно ограничен» со стороны Литвы. В областной таможне констатируют, что скопление машин снова растет. О вновь возникших проблемах с пересечением границы в ведомстве проинформировали 18 января.

О проблемах с бронированием мест в электронной очереди перевозчики сообщали и спустя несколько недель после ее запуска — в сентябре. Предприниматели заявляли, что вынуждены простаивать, а значит, нести дополнительные расходы и убытки. Они просили отменить нововведение или изменить систему по примеру Белоруссии. В правительстве Калининградской области в декабре заявили, что «не в состоянии» повлиять на ситуацию. «Лучше не будет. Мне так кажется. Поэтому в любом случае нужно готовиться и для себя искать новые варианты, как обезопасить наш бизнес», — сказал вице-премьер Александр Рольбинов.

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калининград