Федеральные власти доработали систему электронной очереди на пункте пропуска в Чернышевском

Федеральные власти доработали систему электронной очереди на пункте пропуска в Чернышевском
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Минтранс РФ и Росгранстрой согласились пойти навстречу калининградскому бизнесу и доработать систему электронной очереди. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, решению вопросов, связанных с электронным резервированием даты и времени подъезда к пункту пропуска в Чернышевском для грузовиков обсуждалось на совещании 2 февраля, которое провел заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

В ходе совещания было отмечено, что ситуация с ограничением пропуска на литовской стороне остается напряженной, и что число желающих пересечь границу кратно превышает пропускные возможности, «искусственно сдерживаемые литовской стороной».

«Одним из решений для улучшения ситуации с 3 февраля с 10:00 выдача бронирований в терминале самообслуживания будет организована не только на текущие сутки, но и на следующие 15 дней, — пояснили в пресс-службе регионального правительства. — Таким образом, ночное бронирование отменяется, перевозчики могут приехать в любое время. Если схема покажет свою эффективность, глубина бронирования будет увеличена».

Вопрос получения брони на электронную очередь после таможенного оформления также пообещали проработать с федеральными ведомствами.

Ранее дальнобойщики сообщали, что Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов, и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требовалось лично прибыть на границу к полуночи.

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