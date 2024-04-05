Торги на строительство ул. Мариенко в Калининграде выиграл подрядчик Красной

Торги на строительство улицы Героя России Мариенко в Калининграде выиграла компания «Мосинжиниринг», также занимающаяся капремонтом ул. Красной. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



В аукционе участвовали две компании. Победитель торгов снизил начальную стоимость контракта на 590 тыс. рублей до 117,5 млн. 50 млн выделили на текущий год, оставшуюся сумму — на 2025. Работы, в том числе подготовительные и демонтажные, необходимо выполнить за 397 дней.

Подрядчику предстоит оборудовать двухполосную проезжую часть из асфальтобетона шириной 6 метров и протяжённостью немногим более 500 метров. Также необходимо обустроить велодорожку шириной 2,5 метра и тротуар из бетонной плитки шириной 2,25 метра.

Также проект предусматривает перекладку тепловых сетей, подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город», монтаж наружного освещения, озеленение, установку автобусных остановок и малых архитектурных форм.

В июле проект прошёл госэкспертизу. Улица Мариенко должна соединить строящуюся улицу Лучинского с Артиллерийской.

Строительство первой очереди ул. Лучинского началось в марте 2023 года. Завершить работы должны были к декабрю, однако сроки перенесли на весну 2024 года из-за проблем у подрядчика. Строительство второго этапа улицы отложили в связи с перераспределением средств на текущий ремонт дорог.

Ремонт ул. Красной проходит с большим количеством скандалов: от повреждённых деревьев до криво уложенной и поломанной плитки.