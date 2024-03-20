Лысков: два погранперехода на границе с Польшей перекрыты тракторами

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Погранпереходы Мамоново-2 — Гжехотки и Багратионовск — Безледы перекрыты с польской стороны тракторами. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Утром в среду, 20 марта сообщалось о перекрытии погранперехода в Мамоново в связи с забастовкой польских фермеров. По состоянию на 14 часов в Польшу из Калининградской области через указанный пункт пропуска не смогли выехать семь автомобилей с немецкими, польскими и чешскими номерами. Также вернулся автобус сообщением Калининград — Сопот с пятью пассажирами.

Кроме того, в пресс-службе областной таможни сообщили о том, что и со второго погранперехода вернулось два автомобиля с немецкими номерами. Причину в пресс-службе тогда уточнить не смогли.

Со стороны Польши с начала пикета до вышеуказанного времени на территорию Калининградской области въехал один автобус с польскими номерами, следовавший по маршруту Гданьск — Калининград. В нём находились 29 пассажиров.

Акции протеста стартовали по всей территории Польши 9 февраля. Сообщалось, что рабочие недовольны неконтролируемым наплывом товаров с Украины, пассивностью польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года.

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