К строительству гигафабрики под Неманом решили привлечь студотряды

К строительству гигафабрики «Росатома» (завод по производству литий-ионных аккумуляторов) на месте недостроенной Балтийской АЭС под Неманом решили привлечь студенческие строительные отряды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Работать студенческие стройотряды должны начать летом 2024 года. Пресс-служба сообщает, что им предстоит выполнять отделочные, бетонные и земляные работы. Руководитель проекта «Развитие движения студенческих строительных отрядов атомной отрасли» Геннадий Громяцкий отметил, что молодых людей ждут еще и сварочные работы. В первый год сотрудничества планируется привлечь около 30 студентов.
В феврале 2024 года БФУ имени Канта и компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») открыли лабораторию химических источников тока, которая будет готовить специалистов для работы на гигафабрике. В декабре 2023 года власти Советска сообщали, что местный технологический колледж тоже приступил к подготовке кадров для строящейся гигафабрики.На территории недостроенной Балтийской АЭС запланировано строительство масштабного завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем для аккумуляторов. Как сообщал «Коммерсант» в начале 2023 года, строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства госкорпорации, а 27 млрд — кредиты. Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 млрд рублей. До этого завод оценивался в 26,35 млрд рублей. Глава Неманской администрации Андрей Нейман уже сообщал о том, что для работы фабрики требуется набрать штат специалистов, которых на текущий момент нет в Неманском районе.