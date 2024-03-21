К строительству гигафабрики под Неманом решили привлечь студотряды

К строительству гигафабрики «Росатома» (завод по производству литий-ионных аккумуляторов) на месте недостроенной Балтийской АЭС под Неманом решили привлечь студенческие строительные отряды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



Работать студенческие стройотряды должны начать летом 2024 года. Пресс-служба сообщает, что им предстоит выполнять отделочные, бетонные и земляные работы. Руководитель проекта «Развитие движения студенческих строительных отрядов атомной отрасли» Геннадий Громяцкий отметил, что молодых людей ждут еще и сварочные работы. В первый год сотрудничества планируется привлечь около 30 студентов.

В феврале 2024 года БФУ имени Канта и компания «Рэнера» (входит в структуру «Росатома») открыли лабораторию химических источников тока, которая будет готовить специалистов для работы на гигафабрике. В декабре 2023 года власти Советска сообщали, что местный технологический колледж тоже приступил к подготовке кадров для строящейся гигафабрики.