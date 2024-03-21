Подрядчик завершил разработку проекта ремонта ул. Орудийной в Калининграде

Компания «Асгард» завершила разработку проектной документации для капитального ремонта ул. Орудийной в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях в Telegram-канале «Нового Калининграда».



«Весной этого года предстоит получить положительное заключение госэкспертизы, поэтому точные сроки выполнения работ пока не определены, так как зависят от выделения средств. До этого на Орудийной выполняются работы в рамках текущего содержания. Последний раз аварийные дефекты проезжей части устраняли в середине ноября прошлого года и в начале февраля этого», — говорится в сообщении.

В январе 2024 года губернатор Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля.

Отремонтировать планируют участок протяжённостью более 1 км от ул. Аэропортной до границ городского округа. Согласно техзаданию, улица должна остаться двухполосной, но получить тротуары по 2,25 метра шириной, а также велодорожку.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания запросила за свои услуги 5,2 млн рублей. Контракт был заключен в конце сентября и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть, до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей. Изначально в 2023 году планировалось начать сам капитальный ремонт.

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.