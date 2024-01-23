«Дорогущая, конечно»: Алиханов оценил стоимость реконструкции Сызранской

Проект капитального ремонта улицы Орудийной должен пройти госэкспертизу в конце апреля этого года, а реконструкции Сызранской — в конце февраля. Такая информация была озвучена во время прямого эфира губернатора Антона Алиханова на его странице «ВКонтакте».



По его словам, оба объекта «достаточно дорогостоящие», а стоимость реконструкции Сызранской вообще там за полмиллиарда. «Дорогущая, конечно», — прокомментировал Алиханов.

«Но, понятно, мы обещали ее сделать, она достаточно важная, много людей там живет и работает, поэтому будем находить возможность», — сказал глава региона.

Улица Сызранская достаточно сильно пострадала за время капремонта Карташева. В ноябре прошлого года глава дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Николай Уханов говорил, что в планах на ближайшие три года ремонт Сызранской не предусмотрен, хотя ранее жителям Сызранской обещали, что их улицу могут включить в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа „Город Калининград“ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» в случае получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и при «достаточном объеме финансовых средств».

Проектирование реконструкции Орудийной серьезно отстает от графика. Изначально в 2023 году планировалось приступить уже непосредственно к ремонтным работам, однако выполнявший проектирование подрядчик сорвал сроки контракта.