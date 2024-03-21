Застройщик обещает перенести один из спусков к морю в Пионерском (фото)

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Изображение предоставлено представителем застройщика

Застройщик гостиниц рядом со зданием полиции на ул. Комсомольской в Пионерском, где на днях был перекрыт спуск к морю, сообщил о намерении перенести его. Соответствующая информация от представителя компании появилась в соцсетях.

«Проектом предусмотрен перенос выхода к морю, и, соответственно, спуска к морю, который застройщик осуществляет за счёт собственных средств — данная позиция была озвучена на публичном градосовете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спуск перекрыт временно, о чём администрацию муниципалитета заранее предупредили. Строительный забор находится в границах частного участка. Проход к морю через строительную площадку невозможен из соображений безопасности, подчеркнул представитель застройщика. В компании также сообщили, что дальнейшее ограждение объекта по проекту не планируется.


Фото очевидца

Всего на данной территории планируют построить две пятиэтажные гостиницы — на 106 номеров и на 41. При этом парковок возле них не предусмотрено (проект меньшего здания предусматривает 8 машиномест в подвальном этаже).

Глава администрации Леонид Шибаев сообщал о желании оставить спуск к морю в этом месте общедоступным. «Проводили встречу с жителями, и одно из предложений жителей, просьба была, что, когда данная территория будет расстраиваться, жители очень попросили, чтобы у них при строительстве всех этих объектов — и соседи ваши будут строиться с западной стороны — не забирали возможность доступа к склону и возможность прогуливаться вдоль этого склона. Я хотел бы, чтобы это приняли во внимание», — отмечал он на заседании градсовета, на котором рассматривался проект гостиницы на 106 номеров.

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