Ремонт водонапорной башни в Светлогорске планируют начать в 2025 году

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К ремонту водонапорной башни в Светлогорске планируют приступить в 2025 году. Об этом сообщается в комментарии областной службы госохраны объектов культурного наследия на странице губернатора региона Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас в разработке проект реставрации башни. До конца года планируем его разработать, потом отправим на экспертизу и, если у экспертов не будет замечаний, на 2025 год запланируем ремонт», — отметили в ведомстве. Антон Алиханов в свою очередь указал, комментируя состояние исторического объекта, что «аварийность не за горами».

По данным сайта Prussia39, водонапорная башня и здание водолечебницы в Раушене были построены в 1907-1908 годах архитектором Отто Вальтером Куккуком. Высота башни составляет 25 метров. В 1978 году на ней смонтировали солнечные часы работы скульптора Николая Фролова. В 2007 году здания признали объектами культурного наследия регионального значения. Они принадлежат Светлогорскому военному санаторию Министерства обороны России.

В сентябре 2022 года стало известно, что на реставрацию грязелечебницы из резервного фонда Калининградской области выделили 3,3 млн рублей.

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