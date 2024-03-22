Власти Янтарного: наш променад находится в удовлетворительном состоянии

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Променад в Янтарном находится в удовлетворительном состоянии и к открытию курортного сезона, который стартует 1 июня, будет готов на 100%. Об этом заявил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» глава местной администрации Артур Крупин.

«В прошлом году завершили капитальный ремонт, отремонтировали километр. Остался один аварийный участок — стык наземной и водной частей, „Центр туризма“ (муниципальное учреждение — прим. „Нового Калининграда“) занимается им, — сообщил глава администрации. — В не очень хорошем состоянии водная часть, разрабатываем проект ее восстановления. Променад в удовлетворительном состоянии, к сезону будет готов на 100%».

Напомним, в феврале очевидцы утверждали, что расположенная над озером часть променада в Янтарном ушла под воду. В местной администрации сообщили, что этот участок пока еще не ремонтировался.

Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter