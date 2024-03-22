Власти Янтарного: наш променад находится в удовлетворительном состоянии

Променад в Янтарном находится в удовлетворительном состоянии и к открытию курортного сезона, который стартует 1 июня, будет готов на 100%. Об этом заявил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» глава местной администрации Артур Крупин.
«В прошлом году завершили капитальный ремонт, отремонтировали километр. Остался один аварийный участок — стык наземной и водной частей, „Центр туризма“ (муниципальное учреждение — прим. „Нового Калининграда“) занимается им, — сообщил глава администрации. — В не очень хорошем состоянии водная часть, разрабатываем проект ее восстановления. Променад в удовлетворительном состоянии, к сезону будет готов на 100%».
Напомним, в феврале очевидцы утверждали, что расположенная над озером часть променада в Янтарном ушла под воду. В местной администрации сообщили, что этот участок пока еще не ремонтировался.Двухкилометровый променад в Янтарном построили в 2014 году за 44 млн рублей по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Из-за ошибки проектировщиков проблемы возникали с самого начала: объект оказался слишком низким, и во время зимних штормов его постоянно заносило песком. Местным властям приходилось искать конструкцию по GPS-координатам, поскольку сверху образовывались дюны высотой около метра.