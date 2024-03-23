Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к гражданам.



«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле объединять усилия в борьбе с общим врагом — международным терроризмом, со всеми его проявлениями», — сообщил российский лидер.

По словам Владимира Путина, все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено „окно“ для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек», — сказал президент РФ.



В Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера, добавил Путин.

По последним данным Следственном комитета, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес жизни 115 человек. Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщает о 143 погибших. Более 100 человек госпитализированы, продолжается разбор завалов. По сведениям губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасатели работают на месте трагедии круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток.