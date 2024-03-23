Ущерб «Крокус Сити Холлу» оценили в 9,5-11,4 млрд рублей

Все новости по теме: Терроризм

Ущерб концертному залу «Крокус Сити Холл» в результате теракта 22 марта близок к 250-300 тысячам рублей за квадратный метр, заявил РИА «Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

«Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего — ближе к 250-300 тысячам рублей», — цитирует его информационное агентство. Таким образом, при площади здания в 38 тысяч квадратных метров сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 млрд рублей.

По словам Марата Манасяна, «Крокус Сити Холл» был одним из лучших концертных залов в Москве. «Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замену на оборудование других производителей», — считает вице-президент Союза торговых центров.

Он предположил, что на восстановление комплекса потребуется не менее 8-10 месяцев, однако работы целесообразны, если «не поврежден конструктив и основные несущие элементы».

По последним данным Следственном комитета, теракт со стрельбой и пожаром в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес жизни 133 человек. Разбор завалов продолжается.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter