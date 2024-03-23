Ущерб «Крокус Сити Холлу» оценили в 9,5-11,4 млрд рублей

Ущерб концертному залу «Крокус Сити Холл» в результате теракта 22 марта близок к 250-300 тысячам рублей за квадратный метр, заявил РИА «Новости» вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

«Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего — ближе к 250-300 тысячам рублей», — цитирует его информационное агентство. Таким образом, при площади здания в 38 тысяч квадратных метров сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 млрд рублей.

По словам Марата Манасяна, «Крокус Сити Холл» был одним из лучших концертных залов в Москве. «Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замену на оборудование других производителей», — считает вице-президент Союза торговых центров.

Он предположил, что на восстановление комплекса потребуется не менее 8-10 месяцев, однако работы целесообразны, если «не поврежден конструктив и основные несущие элементы».

По последним данным Следственном комитета, теракт со стрельбой и пожаром в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес жизни 133 человек. Разбор завалов продолжается.