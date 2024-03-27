Суд обязал оператора закрыть и рекультивировать полигон в Круглово

Суд обязал регионального оператора закрыть и в течение трех лет рекультивировать мусорный полигон в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе. Об этом сообщила в среду, 27 марта, пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.



Полигон эксплуатирует госпредприятие «Единая система обращения с отходами Калининградской области». «У Службы претензии к руководству свалки копились давно: периодически на объекте происходят пожары, последний был летом 2023 года. При проверках мы выявили многочисленные нарушения — полигон используют без разрешительной документации, вместимость давно превышена, нет никакого контроля за выбросами и фильтратом. Объект небезопасен для окружающей среды и граждан», — отметили в ведомстве.

В соответствии с решением суда оператор должен закрыть полигон, разработать проект рекультивации участка и провести ее в течение трех лет.

В феврале суд постановил закрыть мусорный полигон в районе поселка Ельняки Гвардейского округа. Муниципальное предприятие «Радуга» должно в течение семи месяцев с момента вступления решения в силу разработать проект рекультивации полигона и провести ее за три года.