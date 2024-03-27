Минздрав: в больнице умер один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити»

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В больнице скончался один пациент, пострадавший при теракте в Crocus City Hall. Об этом в среду, 27 марта, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное», — заявил Мурашко.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140, среди них трое детей.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

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