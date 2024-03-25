СМИ: во время теракта из «Крокуса» эвакуировали 5 тысяч человек

Во время теракта более 5 тыс. человек были эвакуированы из «Крокуса» и еще 100 были спасены при пожаре. Об этом сообщил ТАСС работник концертного зала.



Как рассказала РИА Новости женщина, ищущая свою подругу, не всех погибших при теракте удается опознать, их родственники и близкие ждут тестов ДНК.

Отметим, в воскресенье вечером суд отправил под арест четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Все они — граждане Таджикистана. Заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

По уточненным данным Минздрава Московской области, число пострадавших в результате теракта увеличилось в воскресенье вечером до 180. В больницах находятся 142 человека. Как отмечают СМИ, на концерт было продано 6200 билетов.