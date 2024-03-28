Власти Калининграда уточнили стоимость путевок в загородные лагеря

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5 апреля, в пятницу, с 10 утра начнётся приём заявок на путёвки в муниципальные детские оздоровительные лагеря. Об этом напомнила пресс-служба администрации Калининграда.

Традиционно на летних каникулах в лагерях будут работать 4 смены. Для подачи заявки на путевку нужно зарегистрироваться в системе бронирования.

Путевка в лагерь «Бригантина» (Волочаевское, Круглово) будет стоить от 31 500 до 32 550 руб.; в ладушкинский Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков и светлогорский лагерь им. В. Терешковой  — 33 600 руб.; в светлогорские «Огонек» и «Юность» — 37 800,00 руб.

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Напомним, накануне в эфире ЦУР министр образования области Светлана Трусенева сообщила, что путевки в летние лагеря подорожали в среднем на 7%.

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