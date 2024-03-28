Власти исключают риски для людей и экологии при производстве батарей в регионе

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Облвласти исключают наличие рисков, связанных с химическим воздействием на людей и окружающую среду, при производстве батарей в регионе. Это касается будущего производства аккумуляторных батарей на заводе «Автотор», а также литий-ионных накопителей на строящейся гигафабрике «Росатома» в Немане. Соответствующую информацию разместили представители регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«Организация производства аккумуляторных батарей будет осуществляться с учётом соблюдения особых условий безопасности. На производственной площадке „Автотора“ будет организовано именно сборочное производство аккумуляторных батарей. Сборка — это механический процесс, который исключает операции с участием химии и предполагает только операции по сборке батарей из готовых элементов и установке аккумуляторных батарей на автомобили. Риски для персонала и окружающей среды с точки зрения химических воздействий исключаются», — говорится в сообщении.

Производство литий-ионных накопителей на гигафабрике «Росатома» в Немане будет соответствовать всем установленным экологическим нормам, добавили в минэкпроме. «Утилизацией аккумуляторных батарей в Росатоме занимается дивизион „Русатом Гринвэй“. Завод по переработке аккумуляторов для электротранспорта будет находиться в городе Дзержинске Нижегородской области. Сейчас идёт строительство этого комплекса, который планируется завершить в 2025-2026 годах», — отметили в министерстве.

Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом, появилась в октябре 2022 года. Завершить его планируют к 2025 году.

Тогда же рассчитывают открыть завод батарей для электротранспорта на площадке «Автотора». Соответствующее соглашение холдинг и госкорпорация «Росатом» подписали 26 марта на международном форуме «Атомэкспо-2024».

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