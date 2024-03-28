При расчистке Литовского ручья в Калининграде обнаружили противопехотную мину

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Литовский ручей02.jpgПри расчистке русла Литовского ручья в Калининграде подрядчик обнаружил противопехотную мину. Об этом сообщили в четверг, 28 марта, в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Подрядчик временно приостановил работы на участке, территорию оградили, а на место вызвали сотрудников МЧС и полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

К расчистке русла Литовского ручья приступили в декабре 2023 года. Работы ведутся на участке от водоската в районе дома № 9 на Литовском валу до улицы Невского, его протяженность — 2,7 километра.

Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

Фото из Telegram-канала областного минприроды

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