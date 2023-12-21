В Калининграде началась расчистка русла Литовского ручья (фото)

В Калининграде началась расчистка русла Литовского ручья (фото)
Фото регионального минприроды
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В Калининграде начались работы по расчистке русла Литовского ручья. Об этом сообщает региональное минприроды.

«Подрядной организацией начаты работы по расчистке русла ручья Литовского в городе Калининграде на участке от водоската в районе дома № 9 по улице Литовский Вал до улицы А. Невского. Сейчас произведено временное понижение уровня воды для изъятия донных отложений», — уточнили в ведомстве.

Планируется, что в ходе работ будет приведен в порядок участок русла ручья протяженность 2,7 километров и изъять 17 903,85 м3 донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров. 

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