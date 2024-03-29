В больнице умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»

В больнице скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле». Это уже третий погибший в данном теракте белорус, сообщает РБК.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство республики.

По данным информагентства, ранее было известно о гибели двух граждан Белоруссии — женщины 1978 года рождения и мужчины 1981 года рождения. В общей сложности в результате теракта погибли 144 человека, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении были задержаны 23 марта.

