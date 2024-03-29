В Зеленоградске организуют народную дружину против уличных музыкантов

В Зеленоградске намерены проверять уличных музыкантов, художников и владельцев голубей, сообщает местная газета «Волна».

«В администрации округа вновь поднят вопрос о деятельности уличных музыкантов, художников, „владельцев“ голубиных стай, которые занимаются незаконной деятельностью, — пишет издание. — Жители и гости курорта вновь обращаются с жалобами на навязчивость „развлекательных услуг“, в том числе и в выборе песенного репертуара. Как правило, эти творческие люди не регламентируют свои выступления и самовольно занимают места, которые не согласованы с администрацией округа».

К разрешению ситуации планируют подключить правоохранительные органы. В выходные дни хотят проводить рейды силами местной народной дружины, отмечает «Волна».

Отдыхающие в Зеленоградске уже неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на „музыкантов“, которые „не блещут талантами“ и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка».

Ранее власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству.

