После запрета для Southwind летать над ЕС туроператоры пересаживают туристов из РФ

Туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel пересадят своих туристов, которые должны были вылететь в эти выходные в Египет на рейсах Southwind Airlines, на рейсы авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает в субботу, 30 марта, «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Туроператор Pegas Touristik пересадит своих клиентов на рейс Azur Air в Шарм-эль-Шейх 30 и 31 марта. Этими же рейсами, по нашей информации, полетят и клиенты Coral Travel», — говорится в сообщении. Вылет авиакомпании Azur Air осуществляется из аэропорта «Внуково». "Туристов, которые уже находятся в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​"Шереметьево", откуда выполняла рейсы Southwind, доставят в другой аэропорт на автобусах«, — уточнили в АТОР.

Накануне был отменен рейс с туристами Pegas Touristik и Coral Travel из Шарм-эль-Шейха в Москву под кодом авиакомпании Air Cairo SM903, который, как отмечает «Интернфакс», фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Российские туристы вернулись в Россию в субботу.

Накануне стало известно, что ЕС ввел запрет на полеты над своей территорией для авиакомпании Southwind Airlines. Причина запрета — подозрения, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия. Как сообщали источники АТОР, рейсы из России в Турцию и обратно «вероятно, с облетом воздушного пространства ЕС, с восточной стороны».

В 2023 году Southwind Airlines выполняла чартерные рейсы из Калининграда в Анталью, весной этого года программу планировалось возобновить, в январе была открыта продажа билетов. Также в нынешнем году компания намеревалась организовать регулярные рейсы из Калининграда в Стамбул.