АТОР: полетная программа в Анталью из Калининграда отменена

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В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

«По сообщению PEGAS Touristik, согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», — отмечается в сообщении.

На сайте авиакомпании билеты из Калининграда в Анталью и обратно по-прежнему предлагаются. «Информация есть, но мы пока не комментируем», — отметила пресс-секретарь аэропорта «Храброво» Наталья Грицун на просьбу корреспондента «Нового Калининграда» подтвердить данные АТОР.

Накануне стало известно, что ЕС ввел запрет на полеты над своей территорией для авиакомпании Southwind Airlines.

В 2023 году Southwind Airlines выполняла чартерные рейсы из Калининграда в Анталью, весной этого года программу планировалось возобновить, в январе была открыта продажа билетов. Также в нынешнем году компания намеревалась организовать регулярные рейсы из Калининграда в Стамбул.

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