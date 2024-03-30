АТОР: полетная программа в Анталью из Калининграда отменена

В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

«По сообщению PEGAS Touristik, согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», — отмечается в сообщении.

На сайте авиакомпании билеты из Калининграда в Анталью и обратно по-прежнему предлагаются . «Информация есть, но мы пока не комментируем», — отметила пресс-секретарь аэропорта «Храброво» Наталья Грицун на просьбу корреспондента «Нового Калининграда» подтвердить данные АТОР.

Накануне стало известно, что ЕС ввел запрет на полеты над своей территорией для авиакомпании Southwind Airlines.