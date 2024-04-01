В центре поддержки Southwind опровергли отказ от полетов в Калининград

В центре поддержки турецкой авиакомпании-лоукостера Southwind Airlines опровергли информацию о полном отказе от полетов из Турции в Калининград. Как сообщили «Новому Калининграду» по телефону центра, пока никакой информации об отмене полетов не было.



«Кто вам сказал, что у нас с Россией все билеты отменены? Нет, в Калининграде полеты не отменены, пока никакой информации не было, — сообщили в центре поддержки. — Кроме России, все другие страны, в которыми мы летали, они только запрещены, поскольку Европа запретила полеты». Собеседница «Нового Калининграда» также отметила, что в настоящее время решаются вопросы о возможных альтернативных маршрутах полетов в Калининград, которые будут проходить не над территорией ЕС. «Обо всех изменениях клиентам сообщат», — заверила она.

Отметим, что в личных кабинетах на сайте лоукостера нет информации об отмене полетов. Кроме того, продолжается продажа билетов на чартерные рейсы из Калининграда в Анталью и обратно на конец апреля-май и т.д. Если раньше оплатить билеты можно было через киви-кошелек, то в настоящее время, поскольку у «Киви банка» была отозвана лицензия, предлагается это сделать посредством договора поручения с ООО «МК-Мобайл».

Также авиакомпания Southwind Airlines в понедельник выставила на продажу билеты на рейсы из Москвы в Анталью, которые начинаются от 38900 рублей в оба конца — в полтора раза дешевле, чем предлагают другие авиакомпании.

Скрин с сайта aviasales.ru от 1 апреля



В пятницу стало известно, что ЕС ввел запрет на полеты над своей территорией для Southwind Airlines, заподозрив, что авиакомпания фактически контролируется Россией. В субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале сообщила, что связи с запретом отменена полетная программа в Анталью из Калининграда. «Туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», — отмечалось в сообщении.