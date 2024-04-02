На ул. Баранова возобновили реконструкцию вазонов-лавок (фото)

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Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград

На ул. Баранова в Калининграде возобновился ремонт вазонов-лавок. Подрядчик, победивший на торгах, снизил начальную стоимость контракта на 2,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали две компании. Наименьшую цену за работы — 9,8 млн рублей — запросило калининградское ООО «Квант КД». Начальная стоимость работ составляла 12,5 млн рублей.

Всего предстоит отреставрировать три вазона (№ 1,2 и 4). Финансирование рассчитано на 2024 год. Заявку разместила «Калининградская служба заказчика». Работы необходимо завершить до 25 апреля. Срок исполнения контракта — 17 июня 2024 года.

Ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. Осенью прошлого года один из вазонов ремонтировал предприниматель Андрей Серобабин. В процессе демонтажа выяснилось, что клумба полностью сделана из кирпича, что не позволит обеспечить её долговечность.В итоге пришлось менять техзадание и перезаключать контракт с подрядчиком. В декабре стало известно, что калининградским властям необходимо заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность из-за конструктивного просчёта проектировщиков лавки-вазона.

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