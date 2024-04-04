Алиханов о поликлинике на Расковой: «Уже весна полным ходом. Где стройка-то?»

Ввести в эксплуатацию до конца года «воссозданную» поликлинику на ул. Марины Расковой в Калининграде не удастся «точно». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании правительства региона в четверг, 4 апреля.



«Ну, я понимаю, сегодня-вчера похолодало чуть, но уже весна полным ходом. Где стройка-то? Снесли, разобрались с сетями, занимались, знаю. Чего, где бетон? Ничего не льется, я не вижу. Опять же, риторический вопрос, ответов не требую. Значит, на следующей неделе совещание проводите с ними», — сказал Антон Алиханов.

Губернатор заинтересовался, работают ли в случае с поликлиникой на ул. Расковой системы контроля, внедренные во время строительства онкоцентра. Речь о контроле числа рабочих на объекте, закупок материалов и тд. «осуществляется, не осуществляется и что нужно, чтобы ускорять, потому что-то, как они сейчас работают, нас приведёт к тому, что мы в этом году объект уже точно не сдаём, точнее, он не начинает работу, опять же, с учётом лицензирования и всего остального. Давайте собираться и догоняющие графики состроить, или ещё что-то. Меня не устраивает такой подход, — заявил Антон Алиханов. — Я могу ещё это понять, когда у меня строится какой-нибудь новый ДК, маленький, он там может себе позволить опаздывать на полгода, год, но у нас здесь эта поликлиника закрыта уже достаточно давно. Все ходят [в поликлинику] на Огарёва — там и взрослая, и детская, и там тоже, ну, просто кошмар. Легче не ходить или пойти там в частную медицину обращаться, чем выстраивать там все эти очереди. Необходимо срочно организовать работу так, чтобы стройка шла».

В феврале подрядчику официально реконструкции (а по сути, строительства) поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил он.