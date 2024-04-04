Алиханов: поликлиника на Аллее Смелых «назрела и перезрела»

Для строительства поликлиники на Аллее Смелых есть «схема по концессии», что позволит его удешевить. Власти рассчитывают на менее проблемную ситуацию, чем в случае с поликлиникой на Сельме, которую не могут оснастить оборудованием с лета прошлого года. Тему поднял на заседании регионального правительства в четверг, 4 апреля, губернатор Антон Алиханов.



«Участок нам город передал, сети выносите, и надо в этом году обязательно начинать строительство. Я надеюсь, что мы в этом году за полтора это закончим, потому что та часть города очень сильно выросла по количеству людей, проживающих там, — сказал глава региона. — Я сам помню эту поликлинику, по-моему, на Дзержинского, в жилом доме первый этаж, ну это просто, я говорю, что ж такое-то? А они говорят, это вы у нас еще в прививочный день не были, Антон Андреевич. И там, конечно, поликлиника уже давно назрела и перезрела, ее строительство, поэтому обязательно в этом году надо начать стройку, и крайне желательно, чтобы мы уложились с завершением в конце следующего», — сказал он.

Антон Алиханов выразил надежду, что, поскольку удалось «вымучить» проект поликлиники на ул. Согласия, аналогичное учреждение в Московском районе будет строиться с меньшими проблемами, и документацию не придется переделывать. «Я из этого исхожу, из того, что мы уже один раз построили объекты, их повторение, как в любых проектах, там, в судостроении и везде, да, они потом идут проще и быстрее, потому что проект уже прошёл все проверки фактической стройкой», — добавил он.

Несколько лет назад Антон Алиханов поручал начать строительство поликлиник на Аллее Смелых и вблизи бывшей перехватывающей парковки на ул. Суздальской в 2022 году.