Губернатор поручил ускорить строительство автодублёра двухъярусного моста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил правительству ускорить строительство автомобильного дублёра двухъярусного моста. Его финансирование также идёт опережающими темпами. Речь об этом шла на заседании облправительства в четверг, 4 апреля.



«Я прошу эти усилия продолжать. Нам надо его всё-таки опережающим темпом постараться сдать. Не так, как у нас в контракте, а, может, на год — на два раньше. Это важно, потому что нам пора заниматься проектированием реконструкции, по сути, нового строительства эстакадного моста», — сказал Алиханов.

Глава региона также предложил заключить шестилетний контракт на третью очередь Восточной эстакады. «Замечательный, тяжеленный, правда, в плане финансов проект — третья очередь Восточной эстакады. Мы у президента на совещании этот вопрос обсуждали. Понятно, что сейчас нам никто не скажет, дадут деньги или не дадут. У меня предложение — давайте начинать», — обратился к коллегам Алиханов.

Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост». В январе готовность автомобильного путепровода составляла 22,5%.