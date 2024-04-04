Губернатор поручил ускорить строительство автодублёра двухъярусного моста

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил правительству ускорить строительство автомобильного дублёра двухъярусного моста. Его финансирование также идёт опережающими темпами. Речь об этом шла на заседании облправительства в четверг, 4 апреля.

«Я прошу эти усилия продолжать. Нам надо его всё-таки опережающим темпом постараться сдать. Не так, как у нас в контракте, а, может, на год — на два раньше. Это важно, потому что нам пора заниматься проектированием реконструкции, по сути, нового строительства эстакадного моста», — сказал Алиханов.

Глава региона также предложил заключить шестилетний контракт на третью очередь Восточной эстакады. «Замечательный, тяжеленный, правда, в плане финансов проект — третья очередь Восточной эстакады. Мы у президента на совещании этот вопрос обсуждали. Понятно, что сейчас нам никто не скажет, дадут деньги или не дадут. У меня предложение — давайте начинать», — обратился к коллегам Алиханов.

Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост». В январе готовность автомобильного путепровода составляла 22,5%.

Стоимость третьего этапа Восточной эстакады — 20,1 млрд рублей. Проект продолжения её строительства от развязки на Октябрьском острове до улицы Муромской прошёл госэкспертизу. Основная длина участка эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. На ней должно быть 4 полосы движения.

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