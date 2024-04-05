Аэропорт «Храброво» ищет авторов для концепции своего расширения

Аэропорт «Храброво» ищет подрядчика для разработки концепции расширения аэровокзала за 8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок в пятницу, 5 апреля.



Подрядчику за два месяца предстоит продумать технологические и инженерные расчеты, существующий генеральный план с обозначением участков и объектов нового развития (подъездные пути, привокзальная площадь, АВК, перрон), эскизные планировочные решения с учетом изменений и пристраиваемых элементов, графический и иллюстративный материал для пояснений предложений развития (подъездные пути, привокзальная площадь, АВК, перрон) и 3D визуализации архитектурного облика аэровокзала.

При этом, согласно техническому заданию, увеличатся площадь аэровокзального комплекса (с 38,5 тыс. до 51 тыс. кв. м.), пропускная способность на внутренних воздушных линиях (с 850 пассажиров в час до 1300) и общая пропускная способность (с 1250 пассажиров в час до 1700). Планируется открытие дополнительных выходов на посадку под автобусы.

В январе Минтранс России пообещал выделить калининградскому аэропорту около 5,5 млрд рублей на модернизацию. Вследствие этого руководство воздушной гавани запланировало на 2026-2027 годы увеличение длины магистрально-рулёжной дорожки на 2 км.