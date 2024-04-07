На «научную» детскую площадку в парке имени Гагарина выделяют 77,5 млн рублей

На «научную» детскую площадку в парке имени Гагарина выделяют 77,5 млн рублей
Иллюстрация: пресс-служба администрации Калининграда
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Власти Калининграда выделяют на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 16 апреля.

Детская площадка расположена по адресу: ул. Киевская, 134. Власти решили сохранить её космическую тематику. Согласно техническому заданию, площадка «должна иметь протокол по верификации научной составляющей от экспертной группы и обладать статусом «научной детской площадки». «Элементы детской площадки должны быть оснащены QR-кодами со ссылкой на сайт десятилетия науки и технологий „Наука.рф“, содержащий просветительский и образовательный контент: статьи и видеоролики, поясняющие доступным языком базовые научные законы, рассказывающие о разработках российских ученых, а также о ведущих научных центрах региона, развивающих кружках и секциях, представленных в регионе», — отмечено в ТЗ. Также площадка должна быть оснащена травмобезопасным резиновым покрытием необходимой толщины.

На территории площадью 1991 кв. метр планируют разместить игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадку «Солнечная система», канатную дорогу длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифугу, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочницу и прочие игровые элементы.

Указанный срок исполнения контракта — 224 дня. Средства выделены на 2024 год. Как ранее сообщала пресс-служба горадминистрации, подрядчик должен появиться на объекте в мае.

Также в рамках благоустройства парка запланировано обустройство новых входных групп, модернизация ограждений и освещения, монтаж системы «Безопасный город», высадка деревьев и цветников, установка скамеек, урн, информационных стендов и малых архитектурных форм, оборудование спортивной площадки и мест для выгула собак. Проект подготовила компания «Другая архитектура». Сметная и рабочая документации проходят госэкспертизу.

В администрации также отмечали, что возможности городского бюджета не позволяют выполнить все перечисленные работы за один год, поэтому благоустройство разбили на этапы. Обустройство детской площадки — первый из них.

Парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

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