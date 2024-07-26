Подрядчика не пускают в парк Гагарина для создания «научной» детской площадки

Подрядчика не пускают в парк Гагарина для создания «научной» детской площадки
Иллюстрация: пресс-служба администрации Калининграда
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Создание «космической» детской площадки в парке Гагарина поставлено на паузу, так как подрядчик не успел закупить все необходимое оборудование. Об этом журналистам в пятницу, 26 июля, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы сделали выводы, очень сильные выводы из работ, которые мы проводили в Макс-Ашманн-парке. Да, заключен контракт и выбрана организация, которая должна в текущем году сделать ремонтные работы в парке Юрия Гагарина. Мы не позволяем данной организации выйти в парк Юрия Гагарина до тех пор, пока все оборудование не придет в Калининградскую область и не будет у подрядчика», — пояснила Дятлова.

Глава администрации напомнила, что в Макс-Ашманн-парке подрядчик вышел на объект, вырыл траншеи, а ни капеля, ни опор у него на этот момент не было в наличии. «Чтобы так не случилось, мы подрядную организацию пустим в парк Юрия Гагарина только тогда, когда убедимся, что все, что необходимо для строительства, есть сейчас на складе организации. И это счастье случится в августе текущего года. То есть мы тоже учимся и мы сейчас очень жестко будем управлять этими работами. Потому что парк Юрия Гагарина даже в текущем состоянии, в котором он есть, является местом отдыха наших жителей. Работы нужно делать оперативно», — добавила Дятлова.

Напомним, что ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась построить площадку за 71, 6 млн рублей.

На территории площадью 1991 кв. метров планируют разместить игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадку «Солнечная система», канатную дорогу длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифугу, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочницу и прочие игровые элементы.

Указанный срок исполнения контракта — 224 дня. Средства выделены на 2024 год. Как ранее сообщала пресс-служба горадминистрации, подрядчик должен был появиться на объекте в мае.

В июне прошлого года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

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