СК сообщил об аресте всех установленных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следствие по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» установило 11 фигурантов, все они арестованы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России.

«На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Как уточняет информагентство, арестованы четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает СК, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства и обеспечивали трансфер денежных средств.

В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания других участников преступления. В СК также проинформировали, что продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта.