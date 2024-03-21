Фасады «ганзейских хрущевок» хотят опять отремонтировать

Несколько домов, расположенных на Ленинском проспекте в Калининграде, включены в краткосрочный план капитального ремонта на 2024-2026 год. Средства на ремонт будут направлены из областного бюджета. Программа опубликована на портале правовой информации.



В перечень домов, в отношении которых предусмотрено предоставление финансовой поддержки за счет средств областного или муниципального. бюджета, в частности, попали дома 10-14 , 20-26, 27-31, 39-45, 63-67. Все они построены в 1960-1961 годах, в программе капремонта предусмотрено финансирование ремонта фасадов этих зданий из областной казны, софинансирование местного бюджета и собственников не предусмотрены. В среднем на ремонт одного фасада выделяется около 50 тыс. рублей.

Напомним, ремонт хрущевок на Ленинском проспекте, преобразовавший их фасады в «дома в ганзейском стиле», был завершен в 2018 году к Чемпионату мира по футболу. Работы обошлись в сумму около 200 млн рублей.