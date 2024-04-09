Торги на разработку проекта школы в Васильково выиграла компания из Омска

Торги на разработку проекта начальной школы с бассейном в Васильково выиграла «Омская проектная компания», снизившая на торгах максимальную стоимость контракта на 10 млн рублей до 17,5 млн. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Свои ценовые предложения на аукционе сделали четыре компании. Контракт с ООО «ОПК» находится на стадии подписания поставщиком.

Школу планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:03:030105:1309. Работы должны провести в рамках муниципальной программы «Развитие образования Гурьевского муниципального округа на 2022 — 2026 годы». Указанные источники финансирования — местный, региональный и федеральный бюджеты. Проект необходимо разработать до 30 октября 2025 года.

Подрядчику предстоит собрать исходные данные, выполнить полный комплекс инженерных изысканий земельного участка, необходимых для прохождения государственной экспертизы, обследовать его на наличие взрывоопасных предметов, разработать проектную и рабочую документацию, получить положительное заключение госэкспертизы.

Предполагается, что здание будет трёх- или четырёхэтажным с общей площадью 9200 кв. метров. Предварительно школа будет рассчитана на 275 мест (11 классов). Также в здании хотят разместить центр дополнительного образования, кружки и секции. На территории школы должна быть предусмотрена комплексная спортивная площадка. Также подрядчик должен разработать дизайн-проект основных помещений, включая визуализацию. В здании в числе прочего необходимо разместить игровые комнаты для групп продлённого дня, кабинеты логопеда, психолога и социального педагога, помещение для хранения музыкальных инструментов, спортзал и раздевалки, душевые, актовый и хореографический залы, кабинеты робототехники, художественную мастерскую и театральную студию. Также необходимо предусмотреть на объекте простейшее подземное укрытие с двумя входами, телефонной связью, громкоговорителями и радиоприёмником. Доступ маломобильных групп населения должен быть обеспечен как на участок, так и на все этажи здания. Предельная стоимость строительства будет определена в процессе проектирования.

В апреле 2023 года власти муниципалитета сообщали, что проект новой школы должен быть готов к концу 2023 года. Действующую школу в Васильково планируют отремонтировать. Кроме того, её должно разгрузить строительство новых образовательных учреждений в Гурьевске и Луговом.