Исследование: новые энерготарифы в Калининградской области оказались исключением в РФ

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Среди 57 регионов страны, внедрявших дифференцированный тариф на электричество для населения, только Калининградская область установила близкий к реальному потреблению потолок для низкого тарифа. Соответствующие выводы содержатся в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости».

Как отмечает издание, 62% субъектов РФ установили границу первого диапазона потребления от 10 000 до 11 000 кВт ч в месяц. «При этом в 2023 году потребление среднестатистического домовладения, по расчетам ВШЭ, составило около 2500 кВт ч в год, или всего 206 кВт ч в месяц», — пишут «Ведомости». Как отмечает издание, средняя планка дифференциации минимум в пять раз выше среднемесячного уровня потребления населения.

В среднем по России уровень «недоплаты» населения за электричество из-за занижения тарифов относительно реальной себестоимости электроэнергии, согласно данным ВШЭ, составляет 1,54 руб./кВт ч. Учитывая, что средний тариф для бытовых потребителей равен 5,36 руб./кВт ч, объем недоплаты составляет 29% от текущих цен.

«По регионам, в которых введена дифференциация тарифов для населения, указанный показатель составляет 1,68 руб./кВт ч, что на 9% выше среднего по стране, говорится в исследовании, — отмечают „Ведомости“. — На внедрении регионами принципа „чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час“ настаивали правительство и Минэнерго. Дифференцированные тарифы призваны вытеснить майнеров криптовалюты из жилого сектора на коммерческие контракты с энергетиками».

Ранее в правительстве Калининградской области сообщили, что повышение в регионе тарифов на электроэнергию с июля на 8,9% связано с увеличением стоимости производства, передачи и сбыта ресурса. Тарифы на электроэнергию поднимут с 1 июля. При этом ставки будут дифференцированы в зависимости от уровня потребления.

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