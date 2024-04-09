Калининградские поезда вернулись к обычному расписанию

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Поезда Калининград-Москва и Москва-Калининград вернулись к обычному расписанию. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили на «горячей линии РЖД» вечером во вторник.

Согласно сообщению на сайте Московской железной дороги, движение поездов через Вязьму частично восстановлено, первый поезд прошёл в 20:10 МСК. «Все пассажирские поезда следуют по своим обычным маршрутам, — говорится в сообщении. — Работы по укладке второго главного пути на поврежденном из-за обрушения автомобильного моста участке также завершены. В настоящее время железнодорожники проводят восстановление контактной сети».

В районе города Вязьма Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский путепровод. В этот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в минздраве Смоленской области.

Из-за ЧП произошли сбои в расписании калининградских поездов, их пустили в обход Вязьмы. На утро 9 апреля задержка составляла более 4 часов.

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