Областные власти утвердили проект планировки для строительства микрорайона под Зеленоградском. Квартал расположится в посёлках Сосновка и Вербное. Решение регионального минградполитики разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Инвестором проекта выступает «Специализированный застройщик «Куршская ривьера». В новом микрорайоне планируется возведение нескольких малоэтажных и частных домов. Так, проектом предусмотрено создание комплексов с рабочими названиями «Городская вилла» (12 домов на 48 квартир в южной части застройки), «Городской квартал (секционные дома от 16 до 24 квартир, 60 секций в центре проекта), «Эко-квартал» (30 малоэтажных строений на 82 квартиры в центре микрорайона), «Кондоминиум» (дом на 128 квартир на северо-западе). Документом также предусмотрено строительство блокированных (111 штук на западе, 35 — на востоке) и частных жилых домов (37 расположат на востоке, 22 — на юго-востоке, 7 — на западе). Суммарная площадь, на которой будет вестись строительство недвижимости в рамках территории проекта, — почти 575 тыс. квадратных метров. Инвестор планирует, что в построенном жилье поселятся 15 тыс. человек. По данным с сайта регионального правительства, численность городского населения Зеленоградского округа — 14 308 человек.

Помимо жилья в микрорайоне планируется возведение пяти детских садов, трёх дошкольных учреждений и двух средних общеобразовательных школ. Из объектов общественно-делового значения в проекте обозначены спа-комплекс с бальнеологическим центром, спортивный центр, магазины. Допускаются также в качестве встроенно-пристроенных учреждения здравоохранения, банков, общепита и др. Сроки реализации объекта — с 2027 по 2032 годы.

Земля в обмен на Х: что дают масштабные проекты жителям области

В апреле 2022 этот проект одобрил совет по улучшению инвестиционного климата Калининградской области. Компания «Куршская ривьера» получила землю без торгов. Пресс-служба правительства региона отметила, что запланированные школы, детские сады, дороги, инженерная инфраструктура и парки впоследствии передадут в муниципальную собственность на безвозмездной основе. В сентябре 2023 года прошли общественные обсуждения проекта планировки территории будущего района. Как отмечается в итоговом заключении, в них приняли участие четыре человека.