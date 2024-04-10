«Ростех Арена» объявила аукцион на замену газона за 20,7 млн руб.

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«Ростех Арена» ищет подрядчика на замену газона вокруг игрового поля за начальную (максимальную) цену в 20,7 млн рублей. Электронный аукцион размещён на портале госзакупок во вторник, 9 апреля.

Согласно техническому заданию, рабочим предстоит демонтировать существующие на арене искусственные и натуральные холсты за кромкой поля и в технической зоне. Освободившееся место планируется застелить полностью искусственным газоном качества Quality Pro, соответствующим стандартам FIFA. Площадь работ оценивается в 4095 квадратных метров. Завершить замену газона необходимо до конца лета.

В начале месяца «Ростех Арена» заказала измерение освещённости футбольного поля за полмиллиона рублей. Директор стадиона Владимир Савин отмечал, что содержание стадиона на Острове обходится в 200-250 млн рублей год. В прошлом году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще около 5% оплачивались из регионального.

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