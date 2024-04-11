Алиханов поручил выделить деньги семьям погибших на судне «Капитан Лобанов»

Губернатор Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении материальной помощи семьям погибших и пострадавшим на рыболовецком траулере «Капитан Лобанов». Документ опубликовали в среду, 10 апреля, на портале правовой информации.



В распоряжении указано, что деньги направляются из резервного фонда областного правительства «в связи с пожаром, произошедшим 19 марта на рыбопромысловом судне „Капитан Лобанов“». Власти направляют по одному миллиону рублей трем семьям погибших рыбаков и по 500 тысяч четверым пострадавшим. Материальную помощь должен перечислить Центр социальной поддержки населения в срок до 30 ноября 2024 года.

Согласно официальным данным, на траулере «Капитан Лобанов», находившемся в море ориентировочно между Светлогорском и Балтийском, 19 марта произошел пожар. В качестве причины власти называли «внештатную ситуацию». После инцидента судно отбуксировали в порт Балтийск.