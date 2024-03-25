Трое погибших: что известно о трагедии на калининградском судне «Капитан Лобанов»

0 0

На Сазоновском кладбище в понедельник, 25 марта, прошли похороны капитана траулера «Капитан Лобанов» Павла Резванова. Официальные источники в течение недели называли его единственным погибшим в результате некого инцидента на судне, во время которого произошел пожар. Однако телеграм-каналы уже в день ЧП сообщали, что погибших — трое. Кроме того, в одном из пабликов Светлого появилась информация от, предположительно, мамы другого члена экипажа — Ильи Ламанова — о том, что его тоже не стало в тот же день. Властями все это время отрицалось и предположение, что есть пропавшие без вести. Но вечером в понедельник глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков все же подтвердил «Новому Калининграду», что погибших действительно трое.

На отпевании Павла Резванова присутствовали его родственники, друзья и коллеги. Среди людей, стоявших перед закрытым гробом, находился и коллега погибшего Дмитрий К. (телеграм-канал Shot сообщал, что он во время пожара на судне получил легкие ожоги). Ранее мужчина, общаясь с корреспондентом «Нового Калининграда», отказался подтверждать, что находился на траулере. Также Дмитрий К. сообщил, что ничего не знает о смерти другого члена экипажа — Ильи Ламанова (по данным Shot, он сгорел в каюте).





В последний раз в свой аккаунт «ВКонтакте» Ламанов заходил 19 марта в 8:20 (на аватаре его страницы — фото траулера «Капитан Лобанов»), а вечером 20 марта на стене сообщества «Светлый_105 / Подслушано» были опубликованы соболезнования семье трагически погибшего 19 марта 42-летнего Ильи Ламанова. В комментариях под этой публикацией пользователь по имени Любовь Ламанова написала, что «Илья погиб на судне».

Также Shot сообщал о гибели на траулере «Капитан Лобанов» Олега Л.

По данным областного правительства, на следующий день после ЧП в больницах находились трое пострадавших: один попал в ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии, двое других лечились в Пионерском, их состояние медики оценивали как удовлетворительное. 21 марта в правительстве Калининградской области опровергли информацию о нескольких погибших на траулере. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков тогда подтвердил, что в экипаже было 7 человек, однако на вопрос, есть ли пропавшие без вести, ответил отрицательно. «Нет. Один погиб, трое были в больнице. Из них двоих выписали домой сегодня. Еще троих отпустили после оказания первой помощи домой в день происшествия», — сообщил он.

В тот же день издание «Русский Запад» опубликовало фото дымящегося траулера «Капитан Лобанов» со следами значительных внешних повреждений. Источник снимка издание не указало. По официальной версии, повреждения судно получило «в результате нештатной ситуации». Информацию о том, что могло случиться на борту, со ссылкой на родственника члена экипажа распространило СМИ, признанное в России иноагентом, — «Новый Калининград» не может опубликовать ее из-за угрозы уголовного преследования.

Днем 25 марта Дмитрий Лысков заявил корреспонденту «Нового Калининграда», что у него пока нет сведений об увеличении числа погибших. «Предлагаю для уточнения данных подождать конца дня, — сказал он. — Но человек, о гибели которого мы сообщали, — это капитан». До этого в течение шести дней он так и не смог ответить на вопрос, какой именно следственный орган занимается делом о ЧП на траулере (в Калининградской области такое расследование могут вести сотрудники регионального управления Следственного комитета, Следственного комитета на транспорте или Военного следственного управления СК по Балтийскому флоту).

Вечером Лысков все-таки сообщил, что погибших было трое. «По уточненной сегодня информации на траулере „Капитан Лобанов“ погибло 3 человека, 1 пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии, еще трое моряков выписано на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает», — написал он корреспонденту «Нового Калининграда» в Telegram. Позже в чате, созданном для общения с журналистами, он продублировал эту информацию. «Хочу дополнительно напомнить, что губернатором региона было принято решение о выплате компенсаций в размере 1 млн рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей пострадавшим в инциденте. Также хочу еще раз от лица губернатора и правительства области выразить самые глубокие соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего и полного выздоровления пострадавшим. Минсельхоз Калининградской области окажет предприятию-собственнику поврежденного судна всю возможную поддержку», — добавил руководитель пресс-службы областного правительства.

Это не первый инцидент с судном «Капитан Лобанов». В июле 2021 года у берега Светлого при постановке на слип для ремонта малых судов межколхозной производственной базы малый траулер опрокинулся на борт и частично затонул. В районе аварии было обнаружено загрязнение морской акватории. На воду траулер был спущен в октябре 2017 года. Сообщалось, что проект стал первым за постсоветскую историю Межколхозной производственной базы.

После пожара траулер отбуксировали в порт Балтийска.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, скриншоты соцсетей