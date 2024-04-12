В «Калининград-ГорТрансе» сообщили об «активной стадии» приватизации

Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» находится в «активной стадии» перехода в форму акционерного общества. Об этом сообщил представитель организации Александр Шахновский 12 апреля на заседании суда апелляционной инстанции по делу об установлении в Калининграде дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте.



Он отметил, что в соответствии с федеральным законодательством приватизация предприятия должна завершиться до 1 января 2025 года. «Сейчас у нас идет активная стадия перехода», — уточнил Александр Шахновский.

Планы по приватизации муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» власти озвучили в ноябре 2022 года. Предполагается, что 100% его акций будут принадлежать муниципалитету.

На тот момент активы предприятия оценивались в 3,3 млрд рублей. Помимо общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — они включают комплекс зданий на улице Киевской, 17 общей площадью 29,9 тысячи квадратных метров. Приватизацию планировали провести до конца 2023 года, но позднее срок перенесли на 2024-й. Власти поясняли, что процесс затянулся в связи с «достаточно большим объемом имущественного комплекса».

Изначально власти сообщали о планах преобразовать «Калининград-ГорТранс» в ООО.