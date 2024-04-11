Суд в Москве отклонил жалобу по делу о дифференцированных тарифах в Калининграде

Суд в Москве отклонил жалобу по делу о дифференцированных тарифах в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу по делу об установлении дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда. Заседание прошло в четверг, 11 апреля.

Иск к областной службе по тарифам и ее руководителю Яне Бабкиной подавал житель города Сергей Карпушенко. По его мнению, приказ ведомства об установлении разной стоимости проезда в автомобильном транспорте противоречит требованиям действующего законодательства РФ, в том числе — Конституции, а его принятие «инициировано ненадлежащим лицом». Калининградец просил признать документ недействующим и отменить его. Первая инстанция оставила иск Карпушенко без удовлетворения. После заседания апелляционной инстанции он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что намерен дойти до Верховного суда.

Как сообщалось ранее, прокурор посчитал, что доводы апелляционной жалобы истца заслуживают внимания и что дифференцированный тариф установлен «без надлежащего обоснования». Он потребовал отменить соответствующие приказы областной службы по тарифам. В то же время представители службы и администрации утверждали, что принятые приказы не нарушают прав потребителей, а установленные тарифы «отвечают интересам жителей Калининградской области» и обеспечивают баланс интересов перевозчиков и граждан.

Апелляционная инстанция рассматривала дело с 12 марта. Заседания дважды откладывались в связи с тем, что суд запрашивал у ответчиков дополнительные доказательства.

Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте Калининграда был установлен в 2023 году. По решению областной службы по тарифам он составляет 28 рублей при оплате картой «Волна Балтики», 33 рубля при безналичной оплате другим способом и 37 рублей при оплате наличными.

В администрации Калининграда ранее заявляли, что разницей цен на проезд хотят стимулировать горожан к переходу на карту «Волна Балтики». При этом проезд в общественном транспорте вошел в перечень самых подорожавших услуг в регионе в июле прошлого года. По данным Калининградстата, поездка в трамвае и троллейбусе стала дороже в среднем на 25%, в маршрутном такси — на 16,67%. Проезд в автобусе подорожал в среднем на 16,26%. Повышение тарифа не затронуло пенсионеров, школьников и многодетных родителей.

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