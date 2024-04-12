На интеллектуальную транспортную систему в Калининграде выделено 34 млн рублей

На поставку оборудования в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем в Калининграде выделено порядка 34 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля. Определить победителя аукциона планируют 18 апреля.

Согласно техническому заданию, приобрести планируют 21 дорожный контроллёр с 50 программами регулирования и сроком службы около 10 лет, 78 блоков детектора транспортных потоков, 78 видеокамер, автоматическую дорожную метеостанцию. Система сможет в том числе определять количество машин, проехавших по полосе за определённый отрезок времени, среднюю скорость движения и интенсивность транспортного потока, а также тип и номер транспортного средства.

Оборудование заказывает ГКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Указанный источник финансирования — региональный бюджет. Товар должен быть поставлен в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Ранее на сайте регионального центра торгов был опубликован анонс закупки на сумму 41 млн рублей. Сообщалось, что средства выделены на 2024 год.

В январе 2023 года власти Калининграда передали в областную собственность 37 светофоров в центре города для создания системы по типу «Умный светофор». Победителем аукциона на установку оборудования в апреле 2023 года стала компания «Ростелеком», согласившаяся выполнить работы за 60,47 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен был установить светофорные объекты с детекторами транспорта и видеокамерами в 13 местах в течение 180 дней с даты заключения контракта.

Работа по синхронизации светофоров с помощью региональной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от транспортного потока началась в Калининграде в июне 2023 года.

В декабре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла о том, что за счёт установки «умных» светофоров в городе станет меньше пробок через 3-4 года. К тому времени власти планируют обновить около 40% оборудования.

Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщали о том, что работы ведутся за счёт средств федерального бюджета. Согласно Генплану, синхронизацию светофоров в Калининграде планировали закончить к 2033 году. «Постепенно все перекрёстки „поумнеют“ в городе», — отмечали в пресс-службе.