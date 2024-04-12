На интеллектуальную транспортную систему в Калининграде выделено 34 млн рублей

Все новости по теме: Транспортные проблемы

На поставку оборудования в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем в Калининграде выделено порядка 34 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля. Определить победителя аукциона планируют 18 апреля.

Согласно техническому заданию, приобрести планируют 21 дорожный контроллёр с 50 программами регулирования и сроком службы около 10 лет, 78 блоков детектора транспортных потоков, 78 видеокамер, автоматическую дорожную метеостанцию. Система сможет в том числе определять количество машин, проехавших по полосе за определённый отрезок времени, среднюю скорость движения и интенсивность транспортного потока, а также тип и номер транспортного средства.

Оборудование заказывает ГКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Указанный источник финансирования — региональный бюджет. Товар должен быть поставлен в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Ранее на сайте регионального центра торгов был опубликован анонс закупки на сумму 41 млн рублей. Сообщалось, что средства выделены на 2024 год.

В январе 2023 года власти Калининграда передали в областную собственность 37 светофоров в центре города для создания системы по типу «Умный светофор». Победителем аукциона на установку оборудования в апреле 2023 года стала компания «Ростелеком», согласившаяся выполнить работы за 60,47 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен был установить светофорные объекты с детекторами транспорта и видеокамерами в 13 местах в течение 180 дней с даты заключения контракта.

Работа по синхронизации светофоров с помощью региональной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от транспортного потока началась в Калининграде в июне 2023 года.

В декабре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла о том, что за счёт установки «умных» светофоров в городе станет меньше пробок через 3-4 года. К тому времени власти планируют обновить около 40% оборудования.

Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщали о том, что работы ведутся за счёт средств федерального бюджета. Согласно Генплану, синхронизацию светофоров в Калининграде планировали закончить к 2033 году. «Постепенно все перекрёстки „поумнеют“ в городе», — отмечали в пресс-службе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter