В Советске готовятся объявить торги на ремонт бывшего театра Королевы Луизы

В Советске готовятся объявить торги на реконструкцию здания бывшего театра Королевы Луизы. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.



На работы выделено 417 млн рублей: 70 млн — на 2024 год, 347 млн — на 2025. Заказчик — МБУК «Музей истории города Советска».

В феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о выделении Советскому городскому округу субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности в размере 439 млн рублей.

Объект культурного наследия «Здание театра им. Королевы Луизы, 1909 год» необходимо приспособить под музейно-выставочный центр. Историческое здание площадью 3432,3 кв. м расположено на ул. Победы, 6. В нём планируется провести реконструкцию, общая стоимость которой оценивается в 499,2 млн рублей. 12 процентов от суммы должен профинансировать муниципальный бюджет. Срок реконструкции — 2024-2025 годы, главный распорядитель средств бюджета — министерство по культуре и туризму.

В четырехэтажном здании бывшего театра Королевы Луизы некогда располагался главный учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры и искусства. В довоенные времена оно выполняло функцию одного из первых в Тильзите кинотеатров.

В 2010 году в Советске из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность колледжа была приостановлена. В 2019 году в здании произошёл пожар. В 2020 году часть стены обрушилась на расположенный по соседству жилой дом.

В 2021 году власти Советска выделили на проект реконструкции 14,1 млн рублей. Подрядчик должен был предусмотреть в здании залы для экспозиций, конференц-зал на 300 мест, кафе на 100 мест, фондохранилище, административные помещения и санузлы. В ноябре 2023 года проект по реконструкции здания прошёл государственную экспертизу.