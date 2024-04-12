Природоохранная прокуратура проверяет информацию о гибели рыбы под Славском (фото)

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о гибели рыбы под Славском (фото)
Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области
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Природоохранная прокуратура региона проводит проверку по информации о загрязнении канала Глубокого на территории Славского района. Информация об этом размещена в Telegram-канале прокуратуры Калининградской области.

Ранее местные жители сообщали о том, что там массово гибнут рыбы и бобры. Уточняется, что это происходит в посёлке Майское Славского района.

«В ходе проверки с привлечением специалистов Росрыболовства и регионального министерства природных ресурсов и экологии будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. В настоящее время взяты пробы воды и проводится лабораторный анализ», — сообщили в прокуратуре.

Там также добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований по результатам проверки.

Ранее жители Советска обратились в Росприроднадзор с жалобой на гибель рыб и бобров в канале Глубоком. По мнению обратившихся, этому способствовала деятельность мусорного полигона в посёлке Барсуковка. «От свалки до водоёма слишком далеко, прямое попадание фильтрата с объекта исключено. Разбираться в ситуации будут местные власти», — сообщила в ответ на обращение главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова.

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