В Барсуковке под Советском гибнут рыбы и бобры

Жители Советска обратились в Росприроднадзор с жалобой на гибель рыб и бобров в канале Глубоком. По мнению обратившихся, этому способствует деятельность мусорного полигона в посёлке Барсуковка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова.



«От свалки до водоёма слишком далеко, прямое попадание фильтрата с объекта исключено. Разбираться в ситуации будут местные власти», — говорится в сообщении.

Там также отмечено, что к полигону у ведомства всё-таки есть «серьёзные претензии». «Его оператор — ГП КО „ЕСОО“ — злостный неплательщик НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду — прим. „Нового Калининграда“), работающий без разрешительных документов и игнорирующий наши предписания. Мощность объекта превышена, фильтрат находится на теле полигона. Добиваемся его закрытия и рекультивации. Суд назначен на 15 апреля», — написала Радионова.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска пообещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней.