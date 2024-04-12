В Калининграде планируют внедрить туристическую транспортную карту

Власти Калининграда планируют ввести туристическую транспортную карту «Волна Балтики» для оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщил 11 апреля представитель муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» Александр Шахновский на суде по делу об установлении дифференцированного тарифа.



Он отметил, что на сегодняшний день «Волна Балтики» действует для ряда категорий пассажиров. В частности, доступны общегражданская, льготная, школьная карты и карта для многодетных семей.

«Планируется в дальнейшем расширение и введение туристической карты „Волна Балтики“, — сказал Шахновский. — Также будет внедрена система пересадок, благодаря чему в течение часа человек сможет за одну плату добраться до места назначения на нескольких видах транспорта опять же с использованием вот этой транспортной карты „Волна Балтики“».