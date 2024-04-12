«Это меня унижает»: в московском суде рассмотрели дело о тарифах на проезд в Калининграде

Суд в Москве в течение месяца рассматривал апелляцию по делу об установлении в Калининграде дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте. Иск к властям и лично руководителю региональной службы по тарифам Яне Бабкиной подал житель города, бывший депутат калининградского горсовета Сергей Карпушенко. Рассмотрение дела дважды откладывали из-за нехватки доказательств со стороны чиновников. Пояснения пришлось давать не только службе по тарифам, но и администрации совместно с «Калининград-ГорТрансом». «Новый Калининград» послушал, как власти объясняли появление трех разных тарифов для общественного транспорта.

«Мне не нужна эта оферта»

Жалобу по административному делу о дифференцированных ставках на проезд рассматривал Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Участники собирались трижды в течение месяца, заседания проходили с 12 марта по 11 апреля. Истец — Сергей Карпушенко — представлял свою позицию сам. По его мнению, приказ об установлении разной стоимости услуги противоречит требованиям действующего законодательства РФ, в том числе — Конституции. Бывший депутат требовал признать документ недействующим и отменить его. Рассматривавший дело Калининградский областной суд отклонил этот иск.

Выступая в апелляционной инстанции, житель города неоднократно обращал внимание суда на «ценовую дискриминацию» и нарушение закона о защите прав потребителей. Дифференцированный тариф на проезд установили в Калининграде с июля 2023 года. Сейчас он составляет 28 рублей при оплате картой «Волна Балтики», 33 рубля при безналичной оплате другим способом и 37 рублей при оплате наличными. До этого тариф повышали в 2020 году (тогда действовали разные ставки для автобусов и маршрутных такси: 28 и 30 рублей, по карте «Волна Балтики» проезд стоил несколько меньше: 25 и 27 рублей соответственно).

Использование транспортной карты «Волна Балтики» подразумевает согласие с условиями оферты, которая предложена властями, обратил внимание Карпушенко. «Я, житель Калининграда, категорически против делать акцепт этой оферты, потому что мне не нужна эта оферта. И условия, которые там прописаны, для меня неприемлемы», — заявил истец.

По мнению бывшего депутата, нынешняя дифференциация фактически устанавливает льготы для пассажиров, оплачивающих билет в безналичной форме, и обеспечивает «перекрестное субсидирование», то есть завышение цены для одних потребителей в целях компенсации преимуществ по цене для других. Экс-депутат сослался на расчеты, сделанные на основе данных службы по тарифам, согласно которым экономически обоснованный единый тариф на проезд в общественном транспорте Калининграда должен составлять 31 рубль.

Чиновники с доводами Карпушенко не согласились. От областной службы по тарифам в суде выступали два представителя: Андрей Крепин и Виталий Курочкин, директор областного Центра экспертиз цен и тарифов. Руководитель ведомства Яна Бабкина в заседаниях не участвовала.

Объясняя нововведение, службе пришлось представить московской коллегии исчерпывающие доказательства. Суд указал на целый ряд недочетов в документах, направленных ведомством. В частности, в заявлении муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», по просьбе которого был изменен тариф, не нашлось перечня документов, подтверждающих экономическую обоснованность такой меры, а приложения по этим вопросам, которые служба направила в суд в электронном виде, не содержали электронных подписей. Кроме того, показатели в таблице с расчетами, представленной ведомством, приводились в разных единицах измерения. От представителей городской администрации и «Калининград-ГорТранса» потребовались дополнительные пояснения. В результате к третьему заседанию количество чиновников и сотрудников предприятия, выступавших на стороне ответчиков, увеличилось с трех до восьми.





«По факту прибыль нивелируется в ноль»

Как выяснилось в суде, изначально приказ о введении дифференцированного тарифа был утвержден только для автомобильного транспорта, несмотря на то, что «ГорТранс» просил изменить ставки также для трамваев и троллейбусов (для этого вида перевозок соответствующий нормативный акт утвердили позднее). Представители службы по тарифам не смогли внятно ответить в суде, почему документы были приняты в таком порядке. Директор областного Центра экспертиз цен и тарифов Виталий Курочкин сначала пояснял, что ведомство «формировало тариф по автобусам», а впоследствии утверждал, что расчеты велись с учетом как автомобильного, так и электрического транспорта.

В среднем, как было отмечено судом, тариф на проезд в Калининграде повысили в 2023 году примерно на 20%. «У вас зарплаты так хорошо подросли в регионе?» — поинтересовалась председательствующая судья, указав на социальный стандарт, которым рекомендовано не превышать 7%-ную долю среднемесячных расходов пассажира на поездки в общественном транспорте. «Вы анализировали, будет ли социально доступным проезд?» — обратилась она к представителям службы по тарифам. «Если вы посмотрите индекс потребительских цен, то он был гораздо выше с 2020 года», — парировал Виталий Курочкин. Он заверил, что служба исключила все необоснованные расходы транспортных предприятий и прилагает «максимум усилий, чтобы услуга была комфортной и доступной».

Представители городской администрации сообщили, что доля «Калининград-ГорТранса», инициировавшего повышение тарифа, составляет 37% от общего количества обслуживаемых муниципальных маршрутов. Наряду с этим исполняющий обязанности директора «Центра организации движения и пассажирских перевозок» Константин Папшев заявил, что цена муниципальных контрактов с перевозчиками практически равна полученной плате за проезд, что на 70% ниже необходимого уровня. За год собираемость по всем маршрутам Калининграда, по данным администрации, составляет порядка 1,8 млрд рублей.

— То есть несмотря на то, что у вас себестоимость проезда гораздо выше и муниципальные контракты составляют по цене без полученной доплаты 30%, фактически вы не компенсируете перевозчикам эту сумму, так что ли? — уточнила судья.

— Да, — подтвердил Папшев.

— Но перевозчики не жалуются?

— Выкручиваются.

Представители службы по тарифам утверждали, что если бы стоимость проезда устанавливалась «по всем требованиям экономической обоснованности», тариф, «безусловно, был бы выше». Андрей Крепин заверил, что в ведомство поступали заявки и от частных перевозчиков, но их отклонили из-за того, что был представлен неполный пакет документов в качестве экономического обоснования. В частности, группа компаний «Маршрутное такси» просила, по его словам установить тариф на автотранспортные перевозки в размере 83 рубля, ООО «Вест Лайн» — 42 рубля, ООО «Балттрансавто Один» — 60 рублей.

Объясняя решение о введении трех разных ставок, областные власти указывали в числе прочего на то, что дифференцированные тарифы применяются в ряде других регионов. В свою очередь, представители «ГорТранса», обосновывая инициативу предприятия повысить стоимость проезда, сообщили, что до этого тариф не менялся с 2020 года, а издержки росли. «На самом деле, анклавное нахождение Калининградской области накладывает серьезный отпечаток на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Девяносто процентов всех договоров и контрактов, которые заключаются у нас с поставщиками товаров и услуг, по срокам не соответствуют фактически установленными. При этом наибольший объем — это автозапчасти, которые нам требуются ежедневно. Мы их не можем своевременно получать, и у нас происходит простой автотранспорта. Простои порождают несоблюдение транспортной работы в рамках муниципальных контрактов. Поэтому по сути та прибыль, которую мы должны получать, по факту не получается и нивелируется в ноль», — заявил представитель муниципального предприятия Александр Шахновский.

Среди преимуществ перехода на безналичную оплату проезда он назвал вывод платежей в общественном транспорте из тени, отказ от отдела сбора выручки и отсутствие необходимости оплачивать услуги инкассации. Переход на транспортную карту «Волна Балтики» предприятие, по словам Шахновского, поддержало по той причине, что ее внедрение позволяет контролировать реальный объем пассажиропотока на маршрутах.





«Невозможно выделить группу граждан»

Прокурора, который участвовал в рассмотрении дела, пояснения чиновников и представителей «Калининград-ГорТранса» не убедили. Высказывая свою позицию, представитель надзорного ведомства заявил, что приказы службы по тарифам следует отменить. Прокурор посчитал, что дифференцированный тариф установлен «без надлежащего обоснования», о чем свидетельствует в том числе установление одинаковых тарифов на проезд в автобусах и электротранспорте.

После этого выступления суд решил сделать небольшой перерыв. Вернувшись, участники перешли к прениям. Представители областной службы по тарифам настаивали, что приказы ведомства не нарушают прав потребителей и другое законодательство, установленные тарифы «отвечают интересам жителей Калининградской области и не несут каких-то дискриминационных моментов», а перекрестного субсидирования в результате такого разделения не происходит. Андрей Крепин и вовсе высказал мнение, что истец пытается подменить «подлинную суть» созданной нормативной базы в этой сфере.

«Доказательства, дающие основания полагать, что расчет произведен не на основе экономически обоснованных расходов, отсутствуют», — заявил директор Центра экспертиз цен и тарифов Виталий Курочкин.

Представитель администрации Калининграда Олег Суслин, отвечая на претензии истца, высказал мнение, что при утверждении ставок был соблюден «баланс перевозчиков и граждан». Дискриминации по виду оплаты нет, считает юрист, так как «невозможно выделить группу граждан» по такому признаку.

«Я до сих пор не могу понять административных ответчиков и третьих лиц. Ведь они утверждают и настаивают на том, чтобы ввести экономический механизм заставить человека перейти на транспортную карту. Вот если я не могу этого сделать и не подкован с электроникой, то в данном случае это меня унижает и дискриминирует по сравнению с другими пассажирами», — возразил Сергей Карпушенко.

Апелляционная инстанция в итоге встала на сторону ответчиков. Решение Калининградского областного суда коллегия оставила без изменения, а жалобу Карпушенко — без удовлетворения. Экс-депутат заявил «Новому Калининграду», что намерен дойти в этом деле до Верховного суда РФ.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград